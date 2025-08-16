Capturan a sujeto que era acusado a homicidio en Zacatecas

El hombre cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, por ello, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Un hombre que presuntamente cometió un homicidio en el Estado de Zacatecas fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en el municipio de Monterrey, durante un dispositivo estratégico para localizarlo, en la colonia La Alianza.

Fue en las calles Santa Clara y San Agustín que visualizaron al sujeto, identificado como Ramiro “N”, de 33 años, a quien también se le aseguraron varias dosis de marihuana.

Las autoridades ya lo buscaban, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.