Capturan a sospechosos de ataque contra policías de Guadalupe

Los detenidos son investigados por su presunta participación en el ataque contra los uniformados el pasado domingo, en la colonia Tierra Propia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En tres operativos simultáneos de Fuerza Civil en los municipios de Guadalupe y Juárez, se realizó la captura de nueve personas, de las cuales, ocho estarían ligadas al ataque contra los policías de Guadalupe suscitado el pasado domingo.

La primera intervención ocurrió en las calle Santa Cruz en la colonia Paseo de Santa Fe, donde los uniformados detectaron un vehículo Volkswagen Classico que era conducido de mala forma. Al verificarlo, confirmaron que coincidía con la descripción que tenían con un auto sospechoso, por lo cual solicitaron al conductor detener la marcha.

Los pasajeros se identificaron como Johan “N", de 26 años y Nereida “N", de 21; a quienes les aseguraron un arma corta abastecida, 47 dosis de cristal y 51 envoltorios con marihuana.

Momentos después, en esa misma localidad pero en la colonia Monte Kristal, en el cruce de la calle Géminis y la avenida Las Torres; encontraron una motocicleta Yamaha que era tripulada por un hombre y mujer de manera sospechosa, por lo cual los abordaron.

La pareja se identificó como Esmeralda “N", de 28 años y Adán “N", de 38 años; a quienes se les decomisó 175 envoltorios de marihuana y 137 dosis de cristal.

Otra de las intervenciones, fue llevada por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y la Policía de Guadalupe; en la colonia David Cavazos.

Al llegar a la calle Palma, los agentes se encontraron a dos hombres que aparentemente discutían. Al intentar acercarse a ellos ambos emprendieron la huida hasta que fueron alcanzados en el cruce con Crispín Treviño.

Los individuos se identificaron como Eliam “N", de 20 años y Walter “N", de 19;a quienes se les encontró 65 envoltorios con marihuana y 99 dosis de cristal.

Finalmente la última detención tuvo escenario en la colonia Los Olivos sobre la avenida De la Zanja y la calle Arroyo, ahí se logró la captura de Luis “N", de 32 años; Alberto “N" y Gustavo “N", ambos de 25 años; a bordo de un vehículo de servicio de plataforma.

A los jóvenes se les incautó 104 envoltorios de marihuana; y 98 dosis de cristal.

Los detenidos Johan “N", Nereyda “N"; Esmeralda “N", Adán "N”; Eliam "N”, Walter “N"; Luis “N", y Alberto “N", ya eran buscadas por la ley, al ser consideradas como partícipes en la agresión a elementos de la Policía de Guadalupe del cual un agente resultó herido.

Por lo anterior fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.