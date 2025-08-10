Capturan a sospechoso de homicidio con droga en Juárez

Un joven que era buscado por las autoridades por su presunta participación en un homicidio, fue detenido por Fuerza Civil en el municipio de Juárez

Un joven que era buscado por las autoridades por su presunta participación en un homicidio, fue detenido por Fuerza Civil en el municipio de Juárez.

La captura fue en el cruce de las calles Totonaca y Chamula, en la colonia Residencial Zirándaro; donde encontraron a dos hombres, uno de ellos coincidía con la descripción de búsqueda de la ley.

Al abordarlo, el segundo involucrado escapó del sitio, quedando en el lugar Tadeo “N”, de 21 años a quien se le decomiso 145 dosis de diversas de drogas, una báscula digital y un celular.

El joven infractor habría participado en un homicidio en el municipio de Guadalupe, por lo que ya era buscado por la autoridad.

En virtud de lo que anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.