Capturan a siete sujetos armados en la colonia Independencia

Siete personas armadas fueron detenidas la mañana de este sábado en la colonia Independencia, al sur de Monterrey, tras un operativo conjunto encabezado por el Grupo de Coordinación Metropolitana, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

El despliegue se realizó luego de recibir un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Privada Lago de Pátzcuaro.

Al arribar al sitio, los elementos localizaron a un grupo de personas armadas frente a un domicilio, quienes al notar la presencia de las fuerzas del orden abrieron fuego contra los uniformados.

Mediante un operativo táctico, los efectivos lograron controlar la situación y hacer que los presuntos agresores depusieran las armas sin que se reportaran lesionados.

Los detenidos fueron identificados como:

Cristian “N”, 18 años

Jahir “N”, 26 años

Jovani “N”, 31 años

Ángel “N”, 24 años

Alvin “N”, 20 años

Edwin “N”, 23 años

Walter “N”, 32 años

Durante la revisión, las autoridades aseguraron el siguiente material bélico y narcótico:

Cuatro armas largas con 46 cartuchos útiles

26 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína

151 envoltorios con hierba seca, presuntamente marihuana

114 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal

118 dosis de una sustancia con apariencia de cocaína en piedra

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos formarían parte de un grupo delictivo identificado como generador de violencia en la zona metropolitana de Monterrey.

Los siete sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.