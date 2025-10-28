Capturan a siete en 'Operativo Muralla' desplegado en Los Aldama

Autoridades decomisaron una docena de armas largas, así como equipo táctico y dosis de droga como parte del despliegue estratégico implementado

Este lunes, elementos de Fuerza Civil protagonizaron un enfrentamiento contra civiles armados, lo que dejó al menos siete personas detenidas y dos abatidos en el municipio de Los Aldama.

La información preliminar del "Operativo Muralla", apunta que tras el ataque se lograron decomisar 12 armas largas, un rifle calibre 50, dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como equipo táctico y dosis de droga.

De acuerdo con información preliminar, los policías localizaron a un grupo de sospechosos cuando fueron agredidos, por lo que repelieron la agresión. La situación se encuentra bajo control y no se reportan elementos lesionados.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y División Aérea acudieron al punto para brindar apoyo a las autoridades.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los detenidos y su posible relación con grupos delictivos que operan en la zona.

Con información de Esmeralda Valdez