Capturan a seis personas durante operativos en Sabinas Hidalgo

Los seis detenidos durante los operativos son investigados por su posible relación con un grupo delictivo con presencia en el norte del país

Seis personas fueron detenidas durante tres operativos realizados de manera simultánea en distintos puntos de Sabinas Hidalgo, en acciones encabezadas por la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil, con apoyo de la Defensa y la Guardia Nacional.

El primer despliegue ocurrió en la colonia Pablo de los Santos, donde los agentes ubicaron una camioneta BMW con placas de Texas, en las calles Adolfo Garza y Marcelino de la Garza. El vehículo coincidía con las características de uno relacionado con una persona que era buscada por las autoridades.

En la camioneta viajaban Yessika “N”, de 43 años, Raúl “N”, de 21 y una adolescente de 15 años.

Durante la revisión localizaron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, envoltorios con marihuana y cocaína, dos radios, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Más tarde, en la colonia El Sendero, sobre Rancho Las Enramadas y Rancho Santa Rosa, fueron detenidos José “N”, de 38 años, y Guadalupe “N”, de 18, quienes presuntamente intentaban abordar un Chevrolet Malibú sin placas.

De acuerdo con Fuerza Civil, ambos fueron detectados aparentemente armados.

En este segundo punto aseguraron un arma larga, una réplica de arma corta, cuatro cargadores y envoltorios con marihuana y cristal.

Finalmente, en el cruce de Juan Reyes Molina y General Francisco Carvajal, en la colonia Leopoldo González, fue detenido Daniel “N”, de 21 años, quien llevaba ropa y equipo táctico. Entre sus pertenencias encontraron un arma corta, cinco cargadores y un chaleco balístico.

Las autoridades señalaron que los seis detenidos son investigados por su posible relación con un grupo delictivo con presencia en el norte del país y que presuntamente participarían en actividades que generan violencia.

Los adultos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que la adolescente fue entregada a las autoridades correspondientes para determinar su situación.