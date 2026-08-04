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Capturan a presuntos objetivos prioritarios durante operativo

Por: Gladys Zavaleta

03 Agosto 2026, 19:58

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De acuerdo con los reportes, el despliegue operativo permitió ubicar a los individuos en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Constitución

Capturan a presuntos objetivos prioritarios durante operativo
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Una pareja señalada como objetivo prioritario fue detenida durante un operativo estratégico realizado por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La captura se llevó a cabo tras una investigación previa en la que autoridades obtuvieron información sobre la ubicación de los sospechosos, quienes presuntamente se encontraban merodeando en el primer cuadro de la ciudad.

Operativo fue desplegado en el centro de Monterrey

De acuerdo con los reportes, el despliegue operativo permitió ubicar a los individuos en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Constitución, donde fueron interceptados por los agentes.

Los detenidos fueron identificados como Cristopher “N”, de 24 años de edad, y Gladys “N”, de 25 años.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de 100 envoltorios con sustancias con características de cristal y cocaína, además de dinero en efectivo, dispositivos móviles y otros indicios que serán integrados a la investigación correspondiente.

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Hombre tenía una orden de aprehensión por homicidio

Según las autoridades, ambos individuos presuntamente formarían parte de un grupo delictivo y estarían relacionados con actividades como generadores de violencia. Asimismo, se informó que el hombre cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica conforme avance la investigación.

 

 

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