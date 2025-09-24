Capturan a presuntos homicidas de mujeres al norte de Monterrey

Los presuntos participantes en el asesinato de dos mujeres fueron detenidos en la colonia Lomas de San Martín tras desplegarse un operativo

Los sicarios que dieron muerte a dos mujeres, una de la cuales estaba embarazada, fueron detenidos durante un operativo en la zona norte de Monterrey.

Obed, de 23 años, y su cómplice Fabián, de 46, fueron capturados por elementos de Fuerza Civil y fuerzas federales.

Los presuntos participantes en el asesinato de María Esthela, de 40, y Camila Yamileth, de 20, fueron detenidos en la colonia Lomas de San Martín.

Su captura se dio horas después de los hechos ocurridos en Estireno y Metano, en la colonia Fomerrey 106.

Al ser capturados, los sujetos traían en su poder dos pistolas abastecidas con cuatro balas cada una.

Trascendió que estas armas fueron utilizadas durante el ataque a las mujeres.

Los presuntos asesinos fueron puestos a disposición del Ministerio Público donde las armas serán cotejadas con los casquillos localizados en la escena de los hechos.