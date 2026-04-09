Capturan a presuntos generadores de violencia en Santa Catarina

Al ubicar un vehículo que coincidía con las características dadas por la denuncia, los ocupantes intentaron huir, lo que derivó en una persecución

Como resultado de un operativo coordinado, elementos de Fuerza Civil, en conjunto con corporaciones federales y municipales, lograron la detención de cuatro personas identificadas como generadores de violencia en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron luego de un reporte sobre personas armadas en la colonia Villas del Mirador.

Al ubicar un vehículo que coincidía con las características dadas por la denuncia, los ocupantes intentaron huir, lo que derivó en una persecución que concluyó metros más adelante, donde finalmente fueron interceptados.

Los detenidos fueron identificados como Ramiro “N”, Jorge “N”, Servando “N” y Shiva “N”.

Durante la revisión de las autoridades, les aseguraron armas largas, cargadores abastecidos, chalecos balísticos, dosis de droga similar al cristal y equipo de pesaje.

Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se definirá su situación jurídica.