Capturan a presuntos agresores de bar en Doctor Arroyo

La víctima fue trasladada al Hospital General de Doctor Arroyo, donde se le diagnosticó una herida transversal y profunda.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Catarino “N”, de 49 años, y Cristian “N”, de 25 años, por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

¿Cómo ocurrió la agresión en Doctor Arroyo?

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 7 de septiembre de 2025 al interior de un bar ubicado sobre la carretera Doctor Arroyo - Matehuala, en el municipio de Doctor Arroyo.

En ese lugar, los ahora detenidos habrían agredido sin motivo aparente a un hombre identificado como Ramón, utilizando un arma blanca tipo navaja, con la que le provocaron una lesión grave en el cuello con abundante sangrado.

¿Cuál fue el estado de salud de la víctima?

La víctima fue trasladada al Hospital General de Doctor Arroyo, donde se le diagnosticó una herida transversal y profunda, considerada como una lesión que puso en riesgo su vida.

El reporte médico estableció que la lesión tardó más de 15 días en sanar y dejó una cicatriz permanente y visible, lo que derivó en la interposición de la denuncia correspondiente.

Quedan a disposición de un juez en Nuevo León

Tras su detención, Catarino “N” y Cristian “N” fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerán a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien definirá su situación jurídica en las próximas audiencias.