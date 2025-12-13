Capturan a presunto secuestrador vinculado a delito en Michoacán

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron en Monterrey al sujeto, quien habría secuestrado a dos niñas, hijas de la víctima.

En un operativo conjunto, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado detuvieron en Monterrey a Luis Felipe “N”, de 36 años, señalado como presunto responsable del delito de secuestro agravado cometido en el estado de Michoacán.

La Fiscalía General de Justicia informó que la captura se realizó este 12 de diciembre, tras cumplimentar una orden de aprehensión girada por un Juez de Control de Michoacán, como parte de una colaboración entre ambas entidades.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2025 en Uruapan, donde una mujer de 28 años fue privada de la vida.

Posteriormente, el presunto responsable habría sustraído a dos niñas, hijas de la víctima, quienes fueron localizadas con vida en Nuevo León y quedaron bajo resguardo del DIF estatal.

Las autoridades confirmaron que el imputado será trasladado a un Centro de Reinserción Social en Michoacán, donde quedará a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.