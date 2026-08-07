Capturan a presunto responsable de violar a una menor

Autoridades documentaron la presunta participación y responsabilidad de Alejandro 'N' en delito de equiparable a la violación

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra de Alejandro "N" de 47 años, por el delito equiparable a la violación.



El pasado mes de noviembre del 2025 la víctima, una joven con identidad protegida, de 14 años, se encontraba en la recámara de una vivienda a la cual se introdujo el ahora detenido aprovechando que ésta se encontraba dormida para realizarle actos sexuales para posteriormente retirarse.

Rápidamente al tener conocimiento del ataque, familiares de la víctima la trasladan para recibir atención médica, denunciando los hechos.

El presunto agresor permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.