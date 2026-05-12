Capturan a presunto responsable de robos violentos en farmacias

La Policía de Guadalupe detuvo al presunto responsable de diversos robos en el área metropolitana tras un operativo en la colonia Sierra Morena, Guadalupe

Elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre identificado como presunto responsable de diversos robos con violencia cometidos en sucursales de farmacias ubicadas en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey.

La captura se realizó derivado de trabajos de inteligencia y seguimiento a denuncias relacionadas con atracos en establecimientos comerciales, luego de que las autoridades lograran identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y el cruce de información operativa.

De acuerdo con el reporte, uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 9 de mayo en una farmacia ubicada en la colonia Reynosa, donde el ahora detenido presuntamente amagó con un arma de fuego a empleados para despojarlos de alrededor de 40 mil pesos en efectivo y posteriormente escapar a pie.

Tras las investigaciones, agentes municipales desplegaron un operativo sobre la avenida Acueducto y Acueducto de Celaya, en la colonia Sierra Morena, donde lograron interceptar al sospechoso.

El detenido fue identificado como Édgar Alejandro, de 28 años, a quien durante la revisión le aseguraron 37 dosis de marihuana.

Las autoridades señalaron que el hombre estaría presuntamente relacionado con diversos robos cometidos en sucursales de Farmacias Guadalajara durante este año, entre ellos hechos registrados el 12 de enero en el Parque Industrial de Escobedo, así como el 25 de enero en las colonias Sendero Divisorio, en Escobedo, y Concepción Barragán, en Apodaca. Otro de los atracos investigados ocurrió el 9 de febrero en la colonia Tierra Propia, donde presuntamente utilizó un arma de fuego.

Además, se informó que el detenido cuenta con antecedentes por robo a negocio en Apodaca durante el 2022 y por resistencia a particulares en San Nicolás en el 2023.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe indicó que el hombre ya era considerado un presunto generador de violencia en robos a negocio, por lo que su detención forma parte de acciones focalizadas para inhibir este tipo de delitos en la zona metropolitana.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.