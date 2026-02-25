Capturan a presunto responsable de fraude millonario en Oaxaca

El detenido fue detenido en la colonia Residencial Las Quintas y estaría implicado en el engaño a 20 personas con el enganche de vehículos

Elementos de Fuerza Civil, en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; fue posible la localización y detención de un objetivo prioritario vinculado a un esquema de fraude de alto impacto económico cometido en el sur del país.

La acción operativa se llevó a cabo en el sector Residencial Las Quintas, en el municipio de Guadalupe, donde fue capturado Donato N. de 42 años.

El ahora detenido es requerido por autoridades judiciales del estado de Oaxaca por su probable participación en el delito de robo específico en su modalidad de fraude, relacionado con hechos de engaño de enganches de vehículos, afectando a más de 20 personas.

Ante lo acontecido, el probable responsable de hechos ilícitos fue puesto a disposición de las autoridades oaxaqueñas para lo que resulte.