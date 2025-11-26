Capturan a presunto responsable de ataques a camiones en Escobedo

Fue mediante drones equipados con cámaras térmicas que se logró ubicar a Julián “N” cuando presuntamente lanzaba objetos contundentes hacia viviendas

La serie de agresiones con piedras contra camiones urbanos, vehículos particulares y viviendas en la colonia Pedregal del Topo Chico tuvo un avance significativo luego de la captura de un hombre identificado como Julián “N”, señalado como presunto responsable de estos hechos que habían generado preocupación entre vecinos y operadores del transporte.

De acuerdo con reportes, los ataques se registraban principalmente durante la noche, cuando el presunto agresor descendía de las faldas del Cerro del Topo Chico para lanzar piedras contra unidades de rutas como la 220 y la 232, además de causar daños en domicilios cercanos. Esta situación derivó en múltiples reportes vecinales y en afectaciones para los choferes, quienes padecieron varios incidentes recientes.

Uno de los casos más graves ocurrió el 19 de noviembre, cuando un operador resultó lesionado después de que su unidad de la Ruta 232 fuera atacada mientras circulaba por Avenida Las Torres. Ese mismo día, otro camión —en esta ocasión de la Ruta 2020— también presentó daños tras una agresión registrada en el cruce de Avenida Camino Real y Avenida Las Torres.

Estos hechos ocurrieron días después de que Grupo Enlaces anunciara, el 12 de noviembre, que la Ruta 232 restringiría sus horarios en sectores considerados de riesgo, como la zona conocida como “La Isla”, en Avenida Las Torres, y la colonia San Martín, en García, debido a los constantes ataques contra sus unidades.

En el caso del Pedregal del Topo Chico, los vecinos reportaron que la situación persistía desde hacía varios días, pues el agresor se ocultaba entre la maleza y esperaba el paso de vehículos o el momento oportuno para atacar propiedades. Esa conducta motivó la implementación de un operativo especial.

Fue mediante drones equipados con cámaras térmicas que se logró ubicar a Julián “N” en el momento en que presuntamente lanzaba objetos contundentes hacia viviendas del sector. En campo, elementos de Proxpol realizaron su captura y lo trasladaron para ser puesto a disposición del Ministerio Público por presuntos daños en propiedad ajena.

Autoridades municipales señalaron que se reforzó la vigilancia y se mantienen labores de investigación para determinar si existen más personas relacionadas con estos actos de vandalismo. También exhortaron a la población a realizar reportes anónimos en caso de contar con información que ayude a esclarecer los hechos o prevenir nuevas agresiones.

El Gobierno Municipal de Escobedo reiteró su compromiso de apoyar a las rutas afectadas, resaltar la importancia de la movilidad segura y mantener vigilancia en los sectores donde se han registrado incidentes, aun cuando no existan denuncias formales interpuestas hasta el momento.