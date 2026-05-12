Capturan a presunto narcomenudista durante venta de droga

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión de delitos contra la salud.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago detuvieron a un hombre señalado por presuntos delitos contra la salud, luego de sorprenderlo realizando una aparente venta de droga en plena vía pública.

La detención ocurrió sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Los Fierros, cuando los oficiales observaron a Daniel “N”, de 31 años intercambiando una bolsa tipo ziploc con hierba con características de marihuana por dinero en efectivo con otro individuo, quien logró escapar del lugar.

Tras interceptar al sospechoso, los policías localizaron 25 bolsas con una hierba similar a la marihuana, además de 20 envoltorios de plástico con una sustancia con características de la droga conocida como cristal.

Asimismo, le aseguraron una báscula digital y dinero en efectivo.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión de delitos contra la salud.

Posteriormente, el detenido fue internado en el Penal de Apodaca, donde continuará su proceso legal correspondiente.