Capturan a presunto montachoques tras exigir cinco mil pesos

Las autoridades realizan las investigaciones sobre el hombre, ya que se presume que es parte de una banda que se dedica a cometer los delitos de extorsión.

Oficiales de la Policía de Monterrey lograron la detención de un joven, por intentar presuntamente extorsionar a un automovilista, exigiéndole cinco mil pesos en efectivo, luego de provocar un choque, en la colonia Santa María.

El sujeto identificado como Édgar Tadeo “N.”, de 26 años, fue detenido en el bulevar Antonio L. Rodríguez y Díaz Ordaz, al poniente de la ciudad, donde un hombre solicitó el apoyo de los uniformados.

Al entrevistarse con la víctima, de 52 años, esta señaló a un joven que le había chocado por detrás.

Luego de descender ambos conductores, el presunto le exigió la cantidad de cinco mil pesos en efectivo y además lo amenazó que si no se los entregaba, le iba a ir mal, al hablarle a gente poderosa.

Sin embargo, en esos momentos pasaban los elementos de la corporación regiomontana a quienes les pidió su apoyo, acusándolo el afectado de presuntamente ser un “montachoques” y querer extorsionarlo.

Las autoridades realizan las investigaciones sobre el hombre, ya que se presume que es parte de una banda que se dedica a cometer los delitos de extorsión.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.