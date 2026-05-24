Capturan a presunto ladrón señalado por vecinos en redes sociales

El ahora detenido estaría relacionado con diversos hechos delictivos cometidos durante las últimas noches en calles de la colonia Residencial Santa María.

Un joven identificado como Ricardo “N” de 24 años fue detenido en el municipio de Guadalupe, al ser investigado por su presunta participación en robos a casa habitación y asaltos cometidos en la colonia Residencial Santa María.

La captura ocurrió durante recorridos de disuasión delictiva en el cruce de la calle Cozumel y la avenida Pablo Livas, en la colonia Valles de San Roque.

Tras una revisión los oficiales localizaron entre sus pertenencias 10 dosis de cristal.

De acuerdo con las investigaciones y reportes ciudadanos, el ahora detenido estaría relacionado con diversos hechos delictivos cometidos durante las últimas noches en calles de la colonia Residencial Santa María, principalmente en el sector de las calles Alelí y Girasol.

Vecinos del sector lo señalaron por presuntamente intentar ingresar a domicilios y cometer asaltos.

Además, autoridades indicaron que en imágenes y videos difundidos entre habitantes de la zona y redes sociales, el sospechoso aparecía con el cabello teñido de rojo; sin embargo, al momento de su detención se encontraba rapado, presuntamente para evitar ser identificado.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y será investigado por su posible participación en robos y asaltos en ese sector del municipio.