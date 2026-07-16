Capturan a presunto ladrón en Solidaridad; vecinos celebran

La movilización de las unidades estatales atrajo la atención de numerosos vecinos y transeúntes que transitaban por el punto.

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Una intensa movilización policiaca se registró la tarde del pasado martes en el sector Solidaridad, al norponiente de Monterrey, luego de que elementos de Fuerza Civil lograran la detención de un hombre señalado por un presunto robo en la zona.

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, destacó por la participación activa de los ciudadanos, quienes colaboraron con los oficiales para asegurar al sospechoso, recibiendo el reconocimiento de los presentes con aplausos.

Los hechos tuvieron lugar en el área de la rotonda de Solidaridad ubicada en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio y Cabezada, cerca de la calle Zeppelin, en los límites de la colonia Barrio Moderna.

De acuerdo con testigos del lugar, la presencia de las autoridades se derivó de un reporte de robo cometido en contra de uno de los comercios cercanos al sector.

Aunque hasta el momento no se ha precisado el monto o el tipo de mercancía sustraída, la movilización de las unidades estatales atrajo la atención de numerosos vecinos y transeúntes que transitaban por el punto.

En los videos que circulan en plataformas digitales, se puede observar el momento exacto en que los agentes de Fuerza Civil interceptan al individuo, contando con el respaldo de civiles que ayudaron a neutralizarlo para evitar su escape.

Ante la efectividad de la intervención y la aprehensión del sujeto, los testigos en la rotonda reaccionaron con aplausos y muestras de aprobación hacia los uniformados y quienes participaron en la captura.

Tras el aseguramiento, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la dependencia correspondiente para ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Mientras tanto, las autoridades locales mantienen las indagatorias para esclarecer el caso y verificar si el individuo podría estar relacionado con otros ilícitos reportados previamente en los negocios de esta zona del sector Solidaridad.