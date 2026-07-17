Capturan a presunto ladrón de restaurante en Guadalupe

El hombre fue identificado como José ‘N’ , de 45 años, a quien durante una inspección preventiva le aseguraron 20 dosis de marihuana

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En menos de ocho horas, elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe lograron la captura del presunto responsable de un robo cometido durante la mañana en un restaurante de mariscos, tras un operativo basado en labores de inteligencia y el análisis de cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, el atraco ocurrió en el restaurante Mariscos 33, ubicado en la colonia La Purísima, donde el sospechoso presuntamente ingresó antes de que llegara el personal para apoderarse de dinero en efectivo y una pantalla de televisión.

Luego de que los propietarios interpusieran la denuncia, policías municipales iniciaron las investigaciones y reconstruyeron la ruta de escape del presunto responsable mediante el monitoreo de cámaras de seguridad y el análisis de sus características físicas.

Las indagatorias llevaron a los oficiales hasta la colonia Central de Carga, donde ubicaron al sospechoso a menos de 500 metros del establecimiento afectado y concretaron su detención.

El hombre fue identificado como José ‘N’ , de 45 años, a quien durante una inspección preventiva le aseguraron 20 dosis de marihuana y una báscula digital de bolsillo, por lo que fue arrestado inicialmente por presuntos delitos contra la salud.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes penales y diversos registros criminales por robo, además de ser considerado reincidente en este tipo de ilícitos tanto en Guadalupe como en municipios cercanos, entre ellos Apodaca y Juárez.

José ‘N’ fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su probable participación en el robo al restaurante, así como en otros hechos delictivos registrados en la zona.