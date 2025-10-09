Capturan a presunto ladrón con droga en la Niño Artillero

Elementos de la Policía de Investigación de Monterrey lograron la detención del hombre al ser detectado cuando iba ingiriendo bebidas embriagantes en su auto

A bordo de un automóvil deportivo utilizado en dos robos tipo cristalazo, un presunto ladrón fue capturado por efectivos de la Policía de Monterrey.

El pasado mes de septiembre el vehículo fue captado por cámaras de seguridad de un centro comercial sobre la avenida Garza Sada, en la colonia Contry.

Por las características del sujeto que descendió del vehículo y llevó a cabo los robos, se presume que es el mismo que fue detenido por la policía de Monterrey.

Jorge Arturo, de 24 años, fue interceptado a bordo de un automóvil con placas de Texas en las calles de Narcizo Mendoza y Lázaro Cárdenas, en la colonia Niño Artillero.

Al ser copado, la Policía le encontró en su poder varias dosis de droga.

Durante la investigaciones se estableció que presuntamente es el sujeto que había cometido dos robos tipo cristalazo, logrando un botín de 20 mil pesos en efectivo y más de 10 mil en joyería y perfumes.