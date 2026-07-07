Capturan a presunto integrante de grupo delictivo en Juárez

El arresto ocurrió este 6 de julio, en el Fraccionamiento Los Cántaros, donde previamente los oficiales habían realizado tareas de geolocalización

Elementos de la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil en coordinación con la Defensa y Guardia Nacional; efectuaron la captura de un varón sospechoso de formar parte de un grupo delictivo.

La detención ocurrió en el Fraccionamiento Los Cántaros

El arresto ocurrió este 6 de julio, en el Fraccionamiento Los Cántaros, donde previamente los oficiales habían realizado tareas de geolocalización, logrando detectar al sospechoso merodeando por las calles y avenidas.

Mientras inspeccionaban las calles Mi Cariñito y Cien Años, llamó su atención la presencia de un hombre que coincidía con la descripción de un sospechoso, por lo cual fue interceptado.

El detenido contaba con una orden de aprehensión

El joven se identificó como Aldo “N”, de 25 años, quien llevaba en sus pertenencias dos cargadores abastecidos.

Las autoridades policiales ya buscaban al ahora investigado, pues tiene una orden de aprehensión por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.