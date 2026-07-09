Capturan a presunto implicado en violento robo a un negocio

El operativo que derivó en la captura se realizó sobre el cruce de la avenida Eloy Cavazos y la calle San Sebastián, en la colonia Villa Olímpica

Un hombre fue detenido por elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe al ser señalado como presunto participante en un robo con violencia a un negocio, luego de que las investigaciones permitieran ubicar el vehículo que presuntamente fue utilizado para cometer el delito.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, los agentes mantenían plenamente identificado un automóvil Chrysler Grand Caravan color verde, el cual estaría relacionado con el asalto registrado el pasado 21 de marzo en una tarimera ubicada en la colonia Valles de la Silla.

Las indagatorias señalan que el ahora detenido habría participado en ese robo junto con varios cómplices, quienes hasta el momento permanecen prófugos de la justicia.

El operativo que derivó en la captura se realizó sobre el cruce de la avenida Eloy Cavazos y la calle San Sebastián, en la colonia Villa Olímpica, donde los oficiales localizaron la unidad y le marcaron el alto al conductor.



Según el reporte oficial, el hombre intentó escapar al percatarse de la presencia de los policías; sin embargo, fue interceptado pocos metros más adelante.

Durante una inspección preventiva al vehículo, los elementos localizaron en el asiento del copiloto una mochila deportiva que contenía 37 dosis de una hierba con las características de la marihuana, una báscula digital, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido fue identificado como Héctor Eduardo, de 42 años.

Las autoridades informaron que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el robo con violencia ocurrido en marzo, así como en otros hechos delictivos registrados en el municipio.