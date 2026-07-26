Capturan a presunto implicado en homicidio ocurrido en La Alianza

La detención se realizó en la colonia Vista Bella, en García, y posteriormente el acusado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

Un hombre señalado como presunto participante en un homicidio cometido en diciembre de 2023 fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de García.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Subdirección de Investigación de Homicidios cumplimentaron una orden de aprehensión contra Cristian "N", de 26 años, por el delito de homicidio calificado.

La detención se realizó en la colonia Vista Bella, en García, y posteriormente el acusado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con las investigaciones, Cristian "N" es señalado por su presunta participación en el asesinato de Adán, de 43 años, ocurrido el 17 de diciembre de 2023 en un domicilio de la colonia La Alianza, en Monterrey.

Las indagatorias establecen que el ahora detenido habría llegado al lugar junto con Álvaro "N" y Francisco "N", quienes ya fueron detenidos, además de un hombre y una mujer aún no identificados.

Presuntamente, el grupo disparó contra la víctima luego de que esta se negara a colaborar con una organización delictiva, provocándole heridas que le causaron la muerte antes de huir del sitio.