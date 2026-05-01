Capturan a presunto implicado en homicidio ocurrido en Guadalupe

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la captura de Walter “N”, de 23 años de edad, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con la muerte violenta de un hombre registrada en agosto de 2024 en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la autoridad, el pasado 29 de abril de 2026 fue detenido por la agencia estatal de investigaciones tras ubicar al señalado en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

Posteriormente, el detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2024, cuando Walter “N”, junto con Daniel “N” y Jorge “N”, quienes ya habían sido detenidos previamente, interceptaron a la víctima identificada como Wilinthon, de 39 años, mientras caminaba por calles de la colonia Las Flores.

La indagatoria establece que presuntamente lo sometieron y trasladaron hasta un canal pluvial de la misma zona, donde lo agredieron con objetos contundentes mientras le reclamaban por supuestamente vender droga para un grupo rival.

La agresión continuó hasta que la víctima quedó sin vida en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde un perito determinó como causa de muerte una contusión profunda de cráneo.

La Fiscalía añadió que en el sitio también fue localizado un joven de 20 años con lesiones, quien presuntamente también habría sido golpeado por los ahora detenidos.

Cabe señalar que Daniel “N” y Jorge “N”, de 41 y 25 años fueron capturados en noviembre de 2024 mediante órdenes de aprehensión por estos mismos hechos.