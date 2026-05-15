Capturan a presunto implicado en homicidio ocurrido en García

Los hechos por los que es señalado ocurrieron el 12 de enero de 2026 en la colonia Valle de San José Segundo Sector, en el municipio de García.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Josué “N”, de 27 años de edad, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La detención fue realizada el pasado 13 de mayo de 2026 en la vía pública del municipio de Apodaca, por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

Tras su captura, el investigado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Homicidio ocurrió en la colonia Valle de San José

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos por los que es señalado ocurrieron el 12 de enero de 2026 en la colonia Valle de San José Segundo Sector, en el municipio de García.

La carpeta de investigación establece que la víctima, identificada como Fernando, de 30 años de edad, se encontraba lavando un vehículo sobre la calle Jaspe cuando presuntamente fue interceptado por Josué “N”, Jonathan “N” y un tercer sujeto.

Las autoridades detallaron que Josué “N” y Jonathan “N” habrían identificado y señalado a la víctima, mientras que el tercer acompañante sacó un arma de fuego corta y disparó en contra del hombre, impactándolo en el abdomen. Posteriormente, los agresores huyeron por calles del sector.

Fiscalía mantiene búsqueda de tercer implicado

Peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal determinaron que la causa de muerte fue por lesiones intraabdominales ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía también informó que Jonathan “N”, de 25 años de edad, ya había sido detenido el pasado 11 de mayo mediante una orden de aprehensión relacionada con los mismos hechos.

Las investigaciones continúan para ubicar y detener al tercer presunto implicado en la agresión.