Capturan a presunto implicado en ataque en Sierra Ventana

Las autoridades policiales ya buscaban al ahora investigado, por su presunta participación en un ataque armado que dejó a dos personas sin vida

Uno de los presuntos involucrados en la doble ejecucion en la colonia Sierra Ventana fue capturado por elementos de Fuerza Civil.

El arresto de quien fue identificado como Luis, de 43 años de edad se llevó a cabo tras fuertes operativos en la zona.

Trascendió que el detenido podría tener participación en los ataques registrados en las calles de Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez.

Así como en la calle Francisco Beltrán en el mismo sector de Sierra Ventana.

Durante los ataques con armas de fuego, fue asesinado un hombre identificado como Ignacio Mendoza, entre 35 y 40 años, además otro que hasta el momento no ha sido identificado.

Al detenido se le encontraron dosis de droga y se presume que es uno de los que distribuyen droga en calles de la mencionada colonia.

El presunto responsable de los tiroteos quedó bajo el resguardo de la Fiscalía para su investigación.