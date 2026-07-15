Capturan a presunto homicida tras un año prófugo en Allende

Presuntamente, el ahora detenido llegó acompañado de dos hombres y presuntamente amenazó y golpeó a la víctima con un tubo metálico.

Un hombre que permaneció prófugo de la justicia durante más de un año fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Allende. Es señalado como el principal sospechoso del asesinato de un hombre ocurrido en abril de 2025.

El detenido fue identificado como Esli Emmanuel "N", de 29 años de edad, quien fue capturado el 13 de julio de 2026 en la colonia Talleres.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios, las investigaciones vincularon a Esli Emmanuel "N" en los hechos registrados el 28 de abril de 2025, cuando la víctima, identificada como Víctor, de 38 años, se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia Bugambilias, en el municipio de Montemorelos.

Presuntamente, el ahora detenido llegó al lugar a bordo de una camioneta, acompañado de dos hombres, y presuntamente amenazó y golpeó a la víctima con un tubo metálico. Posteriormente, los tres la habrían privado de la libertad al subirla por la fuerza al vehículo.

Horas después, el cuerpo sin vida de Víctor fue localizado en el kilómetro 155 de la Carretera Nacional, debajo de un puente ubicado a la altura de la colonia Infonavit Rodrigo Gómez, en el municipio de Linares.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para enfrentar el proceso penal correspondiente por su presunta responsabilidad.