Capturan a presunto homicida por crimen cometido en Zuazua

La AEI detuvo a Carlos “N”, de 26 años, acusado del homicidio de un joven de 25 años ocurrido el 29 de junio en el municipio de Zuazua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de aprehensión contra Carlos "N", de 26 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un crimen registrado el pasado 29 de junio en el municipio de Zuazua.

La detención fue realizada en la vía pública, en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey. Posteriormente, el imputado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el ahora detenido presuntamente amenazó con un arma de fuego a Jorge Alberto de 25 años, al interior de un cuarto abandonado ubicado en una brecha de la colonia Carrizalejo Cuarto Sector, en Zuazua.Momentos después, la víctima fue localizada sin vida con diversas lesiones y un impacto de bala en el pecho, lesión que le provocó la muerte, según determinó la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, la Fiscalía continuará con el proceso penal para determinar la responsabilidad del detenido en este homicidio.