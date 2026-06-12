Capturan a presunto homicida ocurrido en 2023 en Zuazua

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2023 en un domicilio ubicado sobre la calle Cementos Mexicanos, en la colonia Los Pilares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre señalado por su presunta participación en un homicidio cometido en octubre de 2023 en el municipio de Salinas Victoria.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el detenido fue identificado como Jesús “N”, de 40 años de edad, quien es investigado por el delito de homicidio calificado.

La captura se realizó en la colonia Real de Palmas, en el municipio de Zuazua, tras labores de investigación realizadas por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2023 en un domicilio ubicado sobre la calle Cementos Mexicanos, en la colonia Los Pilares, donde se encontraba la víctima, identificada como Víctor, de 47 años.

Las investigaciones establecen que al lugar arribaron dos camionetas con personas armadas, quienes presuntamente buscaban atacar una vivienda que señalaban como punto de venta de droga de un grupo delictivo rival.

Según la Fiscalía, Jesús “N” habría descendido de uno de los vehículos y disparado en múltiples ocasiones contra la víctima, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Posteriormente, el agresor y sus acompañantes escaparon de la zona.Tras reunir los elementos de prueba, un juez otorgó la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, quien ya fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control para continuar con el proceso legal correspondiente.