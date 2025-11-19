Capturan a presunto homicida en moto robada en Monterrey

Por: Marcial Pasarón 18 Noviembre 2025, 07:42 Compartir

La moto tiene reporte de haber sido robada el pasado 28 de octubre, en las calles Manuel María del Llano y Martín de Zavala, en el centro de la ciudad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuando viajaba a bordo de un motocicleta con reporte de robo, un sujeto buscado por homicidio fue detenido. Gerardo, de 36 años era rastreado por elementos de la Policía Monisterial. Junto con el presunto homicida fue detenido Sebastián, de 27 años de edad. Ambos fueron interceptados en el cruce de las calles 5 de Mayo y Colegio Civil en el centro de la ciudad. Fueron captados por una cámara de seguridad del C -4 y minutos después varias patrullas hasta este punto de la ciudad. Al ser interceptados se estableció que existía una orden de aprensión vigente Además traían en su poder dosis de droga, por lo que ahora quedaron a disposición del Ministerio Público.