Capturan a presunto homicida en la colonia Independencia

Tras su detención, el joven fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control.

Un joven de 20 años fue detenido por su presunta participación en un homicidio calificado registrado en la colonia Independencia, en Monterrey, hecho que se remonta al año 2025.

El señalado, identificado como Yael Tadeo “N”, fue capturado el pasado 26 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión mientras se encontraba en la vía pública.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con las indagatorias, el crimen se registró el 5 de octubre de 2025 en un mercado rodante, donde la víctima, un hombre de 45 años, fue atacada por varios sujetos que presuntamente lo confundieron con otra persona.

Durante la agresión, el hombre fue golpeado y posteriormente impactado en la nuca con una piedra, lo que lo dejó inconsciente.

Proceso legal en curso

Tras su detención, el joven fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.