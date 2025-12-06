Capturan a presunto homicida al sur de Monterrey

El joven de 21 años, se encontraba en posesión de un arma corta, así como de decenas de bolsas que contenían presunta droga

Elementos de diversas corporaciones detuvieron a un hombre identificado como presunto homicida tras desplegar un operativo el pasado jueves, al sur de Monterrey.

Estos hechos se registraron cuando un joven identificado como Brayan "N", de 21 años, estaba sentado sobre la banqueta de la calle Arroyo, en la colonia Independencia.

Al observarlo, autoridades se percataron que contaba con las características brindadas sobre un hombre acusado de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Luego de cuestionarlo, descubrieron que este joven se encontraba en posesión de un arma de fuego abastecida, así como 30 bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un aparato de radiofrecuencia.

Ante ello, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quienes serán los responsables de definir su situación jurídica.