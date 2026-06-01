Capturan a presunto generador de violencia en Salinas Victoria

Tras una revisión, los oficiales aseguraron diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos móviles que portaba entre sus pertenencias

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre señalado como presunto integrante de un grupo delictivo y considerado generador de violencia, durante un operativo realizado en el municipio de Salinas Victoria.

La captura se llevó a cabo en la colonia Paseo de San Isidro, en el cruce de la avenida Paseo San Pedro y la calle Malva, localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las reportadas previamente.

El detenido fue identificado como Saúl “N”, de 27 años de edad.

Tras una revisión, los oficiales aseguraron diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos móviles que portaba entre sus pertenencias.

Las autoridades señalaron que existen indicios que lo relacionan con un grupo delictivo, donde presuntamente desempeñaba funciones como generador de violencia en la entidad.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.