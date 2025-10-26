Capturan a presunto generador de violencia en Juárez

Luego de desplegar un operativo de vigilancia, elementos de distintas fuerzas de seguridad lograron detectar al presunto delincuente a bordo de un vehículo

El Grupo de Coordinación Metropolitana capturó este jueves a un presunto generador de violencia en el municipio de Juárez.

Derivado de los trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y Policía Municipal llevaron a cabo el arresto en la colonia Las Concordias 3er sector.

Fue en el cruce de las calles Séptima y Puesta del Sol, donde las autoridades visualizaron un vehículo que era conducido a exceso de velocidad.

El ocupante se identificó como Juan "N", de 42 años, a quien le decomisaron dos armas cortas abastecidas; 39 bolsas con una sustancia sólida parecida al cristal, 20 con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 100 con una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Autoridades buscaban al hombre por su presunta vinculación con un grupo delictivo al desempeñarse como generador de violencia.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.