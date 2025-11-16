Capturan a presunto asesino de trabajador del IMSS en Monterrey

El presunto responsable interceptó a la víctima en el estacionamiento de la subdelegación para dispararle en varias ocasione hasta quitarle la vida

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones aprehendieron a un hombre por su presunta responsabilidad en la muerte de un empleado del IMSS registrada el pasado 06 de noviembre en el municipio de Monterrey.

El hombre identificado como Isaac "N", de 44 años, fue detenido por elementos de seguridad en calles de la colonia Urdiales, tras ser acusado por asesinar a balazos a un hombre.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Morenes Prieto, cuando Maximino, de 40 años, se encontraba dentro de su vehículo estacionado sobre la calle Privada Ayutla cuando se disponía a ingresar a la Subdelegación del IMSS. Sin embargo, fue interceptado por el homicida, quien detonó su arma de fuego en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

Ante esto, el responsable se alejó del lugar de los hechos para abordar un vehículo y salir huyendo del lugar.

El ahora detenido es acusado de homicidio calificado y se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.