Capturan a presunto asaltante ligado a robo en Guadalupe

La Policía de Guadalupe detuvo a un hombre presuntamente vinculado a una banda de asaltantes que opera en la zona oriente del municipio, tras un seguimiento relacionado con un robo reciente.

El detenido, identificado como Eduardo David “N”, alias El Gordo, de 32 años, cuenta con antecedentes penales por robo y violaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, luego de haber estado preso en Oaxaca en 2010 y 2013, según los registros de la Unidad de Análisis Criminal.

El arresto se llevó a cabo en la colonia El Ranchito, después de que los agentes detectaran un Chevrolet Aveo azul circulando a alta velocidad en el cruce de la avenida Israel Cavazos con el Boulevard Miguel de la Madrid. La unidad estaba relacionada con un asalto ocurrido el 8 de septiembre en un negocio denominado “El Bazar”, en la colonia Tres Caminos, donde el sospechoso habría actuado junto con otros dos cómplices.

Durante la inspección precautoria, los policías localizaron en el vehículo una mochila negra que contenía 57 dosis de una sustancia con características de cristal, una báscula digital y un teléfono celular gris.

Eduardo David “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.