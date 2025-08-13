Capturan a presunto asaltante de tiendas en colonias de Monterrey

El inculpado presuntamente cometió los robos en las colonias Niño Artillero, Talleres, Bernardo Reyes y Burócratas Federales

Policías de Monterrey detuvieron a un hombre que era buscado por cometer seis asaltos en varias colonias de Monterrey.

El sospechoso fue identificado como Guillermo Eduardo, de 35 años de edad.

Al ser detenido, la Policía le aseguró dosis de droga conocida como cristal.

El inculpado fue capturado en el cruce de José Timoteo Rosales y Fidel Velázquez, en la colonia Niño Artillero.

El presunto responsable detenido es el mismo sujeto que ha cometido asaltos a tiendas de auto ervicio.

La investigaciones se basan en las imágenes de cámaras de seguridad de los negocios.

El inculpado presuntamente cometió los robos en las colonias Niño Artillero, Talleres, Bernardo Reyes y Burócratas Federales.

El presunto asaltante y distribuidor de droga fue llevado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.