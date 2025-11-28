Capturan a presunto agresor sexual en Escobedo

El inculpado fue interceptado por actitud sospechosa. Sin embargo, el hombre comenzó a insultar y lanzar golpes contra uno de los policías.

Un sujeto que presuntamente atacó a una menor de edad, fue detenido tras insultar y agredir a policías del municipio de Escobedo.

Héctor, de 38 años, fue detenido en las calles de Sendero y Barragán en la colonia Joyas de Anáhuac.

El inculpado fue interceptado por actitud sospechosa por uniformados de esa corporación.

Sin embargo, cuando lo someten a una revisión, el inculpado insulta y lanza golpes contra uno de los policías.

Al ser arrestado se estableció que el detenido presuntamente atacar a una menor de edad en el municipio de San Nicolás.

Al ser capturado fue trasladado a las instalaciones de esa corporación a disposición del Ministerio Público.

Además de la investigación por la agresión a los oficiales, se establecerá su presunta responsabilidad en el ataque.