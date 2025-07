Capturan a presunto acosador de mujeres en Guadalupe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de que vecinas de la colonia Villa Española, en Guadalupe, denunciarán ante las cámaras de INFO7 el acoso y hostigamiento por parte de un sujeto que cometía actos de índole sexual, en vía pública; elementos municipales lograron la captura de un hombre identificado como Sergio "N", de 43 años.

La búsqueda del individuo surgió luego de la denuncia de una mujer identificada como María, quien señaló que el hombre lleva más de tres años realizando acciones indebidas frente a domicilios e incluso los vecinos proporcionaron videos de cámaras de vigilancia donde se aprecia al individuo asomándose al interior de las casas, en otros hechos anteriores.

“Estás constantemente, con ese miedo así latente que no te deja y no te deja, Quieres estar tranquila y no puedes inclusive al menos a mí, ya me ha hecho estragos en cuanto a mis horas de sueño, yo ya prácticamente casi no duermo”, señaló una de las vecinas afectadas.

En un operativo implementado para la búsqueda del presunto delincuente es cuando se logró la captura sobre la calle Navarra, en la Colonia Villa Española y al momento de su detención, los policías le localizaron una mochila donde llevaba material de pornografía y seis dosis de hierba verde similar a la marihuana.

Cabe destacar que al momento de su detención expresó: "Todas las mujeres quieren conmigo".

Sergio "N" ya fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y resistencia al arresto.

Tras la detención del acosador sexual vecinas de Guadalupe recuperarán su tranquilidad y seguridad tras vivir una pesadilla que aterrorizaba a mujeres y niñas.