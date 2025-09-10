Capturan a presunta generadora de violencia en Los Ramones

En la revisión le aseguraron un arma corta con su respectivo cargador, además de varios envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana

Una joven señalada como presunta integrante de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional fue detenida la noche del domingo por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Los Ramones.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se llevó a cabo mediante un operativo estratégico desplegado en el Ejido El Carrizo, luego de que se recibieran informes sobre la presencia de la mujer en la zona.

Durante los recorridos de vigilancia por un camino de terracería, los agentes visualizaron a una persona cuyas características coincidían con la descripción que tenían. Al interceptarla, la joven se identificó como Deyra “N”, de 19 años de edad.

En la revisión le aseguraron un arma corta con su respectivo cargador, además de varios envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana y una sustancia sólida similar al cristal.

De manera preliminar se indicó que la mujer estaría vinculada a un grupo delictivo donde presuntamente cumplía funciones como generadora de violencia.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.