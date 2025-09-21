Capturan a presunta asesina de secretario de seguridad de Linares

El arresto sucedió esta mañana tras la activación de un operativo a cargo de los elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la División de Inteligencia de FC

Como resultado de labores estratégicas de investigación e inteligencia coordinadas entre los tres niveles de Gobierno, el Grupo de Coordinación efectuó la captura de una mujer sospechosa del homicidio del Secretario de Ayuntamiento Linarense, ocurrido en el mes de junio pasado.

El arresto sucedió esta mañana tras la activación de un operativo a cargo de los elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en la colonia La Esperanza 2do Sector, en el municipio de Linares.

Durante las pesquisas, en el cruce de las calles Fidel Velázquez y Granados, encontraron a una pareja cuyas características físicas coincidían con la descripción que se proporcionó para su búsqueda.

Al interceptarlos, los probables infractores se identificaron como Susana “N", de 45 años de edad y Luis “N", de 26. Además les decomisaron:

•Un arma corta abastecida con nueve balas.

•Un arma larga abastecida con 10 balas.

•Un cargador abastecido con 10 cartuchos.

•74 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

•90 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal.