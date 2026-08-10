Capturan a posible generador de violencia en Monterrey

Operativo de seguridad logra la captura de dos hombres y una mujer armados en Monterrey; son señalados como generadores de violencia.

Un hombre señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y relacionado con un hecho en el que una persona resultó lesionada por arma de fuego, fue detenido junto con dos personas más durante un operativo de seguridad.

La captura ocurrió en la zona de la colonia Gloria Mendiola, donde detectaron a dos hombres y una mujer. Según el reporte, uno de los hombres manipulaba un arma corta y el otro un arma larga, por lo que los policías les ordenaron que depusieran las armas.

Los sospechosos habrían intentado escapar, pero fueron interceptados metros adelante.

Los detenidos fueron identificados como Néstor “N” de 21 años, Cinthia “N” de 23 e Irving “N” de 26 años.

A los tres les aseguraron un arma corta, un arma larga, un cargador abastecido para arma corta, siete cargadores abastecidos para arma larga, diversos envoltorios con narcóticos, teléfonos celulares y otros objetos de apariencia ilícita.

Las autoridades señalan a Néstor “N” como probable participante en un hecho violento ocurrido en días recientes en Monterrey, donde una persona resultó lesionada por arma de fuego.

Además, la corporación informó que los tres son considerados presuntos integrantes de un grupo delictivo y generadores de violencia.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.