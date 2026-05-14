Capturan a personas armadas en operativo de inteligencia

El primer dispositivo ocurrió este martes en la colonia Tierra y Libertad, en atención integral a la previa georreferenciación de presuntos delincuentes

Tras la implementación de dos operativos estratégicos a cargo de la División de Inteligencia e Investigación en coordinación con la Defensa y Guardia Nacional; lograron la captura de cuatro personas consideradas como generadoras de violencia, que poseían equipo bélico y drogas; esto al norte de Monterrey.

El primer dispositivo ocurrió al amanecer de este martes en la colonia Tierra y Libertad, en atención integral a la previa georreferenciación de presuntos delincuentes. Durante la búsqueda por las calles Emiliano Zapata y 2 de Octubre, visualizaron al sospechoso portando lo que parecía ser un arma de fuego. Los efectivos activaron sus estrategias tácticas policiales y mediante comandos verbales, ordenaron al varón deponer el arma.

El presunto infractor fue identificado como: Nelson “N", de 19 años de edad. A quien le decomisaron un arma larga abastecida.

Más tarde, en la misma colonia pero en el cruce de la calle Doroteo Arango, encontraron a dos hombres y una mujer que presuntamente armados, lo cual alertó a los efectivos quienes implementaron comandos verbales y tácticas policiales para que los sujetos se rindieran.

Los individuos fueron identificados como:

Stiffen "N”, de 37 años de edad.

Diego “N", de 21 años de edad.

Dulce "N”, de 39 años de edad.

En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios:

04 armas largas.

13 cargadores abastecidos.

Diversas dosis de drogas.

Las autoridades ya buscaban a los ahora investigados por su presunta participación en un grupo delictivo como generadores de violencia.

Por lo anterior fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.