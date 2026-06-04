Capturan a pareja señalada por presunta extorsión en Mina

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por Fuerza Civil en esa región del estado, donde se mantenía vigilancia sobre la pareja

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil al ser señalada como presuntamente involucrada en actividades de extorsión, durante un operativo realizado en el municipio de Mina.

La captura ocurrió la mañana del martes 2 de junio sobre la carretera libre Mina-Monclova, a la altura del kilómetro 47, donde agentes de la División de Inteligencia e Investigación detectaron un automóvil detenido sobre el acotamiento que coincidía con las características de una unidad previamente identificada dentro de las indagatorias.

Al aproximarse al lugar, los oficiales localizaron a un hombre y una mujer que fueron identificados como Teresita “N”, de 46 años, y César “N”, de 54 años.

Durante la revisión de sus pertenencias, los elementos aseguraron diversos cargadores abastecidos para arma larga, envoltorios con sustancias ilícitas y varios dispositivos móviles, los cuales quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación.

De acuerdo con las autoridades, existen indicios que relacionarían a ambas personas con el delito de extorsión, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por Fuerza Civil en esa región del estado, donde se mantenía vigilancia sobre los movimientos de los ahora investigados.