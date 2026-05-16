Capturan a pareja que ofrecía droga abordo de un auto

Elementos de la Policía de Santiago detuvieron a la pareja en la colonia San Javier, por presuntos delitos contra la salud

Cuando vendían droga abordo de un automóvil, una pareja fue detenida en la colonia San Javier, del municipio de Santiago.

Antonio, de 21 años, y Melisa, de 23, fueron interceptados por efectivos municipales tras una denuncia hecha por vecinos del mencionado sector.

Ambos se encontraban estacionados en una de las calles de esa colonia y a bordo de un automóvil Chrysler 300 con placas del estado de Texas.

Los inculpados fueron copados por los efectivos municipales quienes los rodearon y obligaron a descender del vehículo.

Al ser detenidos, la Policía les encontró en su poder 20 envoltorios con cristal y 12 más con marihuana.

Además tenían en su poder una báscula, dinero en efectivo y celulares.

Los dos detenidos son investigados como sospechosos de ser quienes distribuyen droga en diferentes sectores de Santiago, Nuevo León.