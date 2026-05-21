Capturan a pareja, participan en dos ejecuciones

Los inculpados presuntamente participaron en el asesinato de un hombre en calles de esa misma colonia la noche del pasado lunes.

Una pareja que era buscada por su participación en dos ejecuciones en Guadalupe, fueron detenidos por efectivos de ese municipio.

Brenda Lizbeth, de 29 años y su cómplice Daniel, de 38, fueron capturados tras una investigación de inteligencia de la Policía de Guadalupe.

Ambos fueron interceptados en el cruce de las calles Roberto Espinoza y Los Ángeles en la colonia Ciudad CROC.

Los inculpados presuntamente participaron en el asesinato de un hombre en calles de esa misma colonia la noche del pasado lunes.

De acuerdo a las pesquisas la víctima fue sorprendida afuera de una casa en la calle Los Ángeles.

El hombre fue ultimado de varios disparos de arma de fuego y los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Tras varias horas de investigaciones, la policía de Guadalupe logró ubicarlos y al detenerlos se estableció que son los mismos que el pasado 9 de Mayo asesinaron a otro hombre en la colonia Santa Cruz.

Se dio a conocer que a los inculpados se les encontró en su poder dosis de cristal y marihuana.

La pistola calibre 9 milímetros que presuntamente usaron en los ataques, una báscula, una cámara de video grabación y tres celulares.

Los presuntos asesinos fueron internados en las celdas y puestos a disposición del Ministerio Público.