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Capturan a pareja, participan en dos ejecuciones

Por: Marcial Pasarón

20 Mayo 2026, 07:38

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Los inculpados presuntamente participaron en el asesinato de un hombre en calles de esa misma colonia la noche del pasado lunes.

Capturan a pareja, participan en dos ejecuciones

Una pareja que era buscada por su participación en dos ejecuciones en Guadalupe, fueron detenidos por efectivos de ese municipio.

Brenda Lizbeth, de 29 años y su cómplice Daniel, de 38, fueron capturados tras una investigación de inteligencia de la Policía de Guadalupe.

Ambos fueron interceptados en el cruce de las calles Roberto Espinoza y Los Ángeles en la colonia Ciudad CROC.

Los inculpados presuntamente participaron en el asesinato de un hombre en calles de esa misma colonia la noche del pasado lunes.

De acuerdo a las pesquisas la víctima fue sorprendida afuera de una casa en la calle Los Ángeles.

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El hombre fue ultimado de varios disparos de arma de fuego y los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Tras varias horas de investigaciones, la policía de Guadalupe logró ubicarlos y al detenerlos se estableció que son los mismos que el pasado 9 de Mayo asesinaron a otro hombre en la colonia Santa Cruz.

Se dio a conocer que a los inculpados se les encontró en su poder dosis de cristal y marihuana.

La pistola calibre 9 milímetros que presuntamente usaron en los ataques, una báscula, una cámara de video grabación y tres celulares.

Los presuntos asesinos fueron internados en las celdas y puestos a disposición del Ministerio Público.

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