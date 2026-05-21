Capturan a pareja, participan en dos ejecuciones

Una pareja que era buscada por su participación en dos ejecuciones en Guadalupe, fueron detenidos por efectivos de ese municipio.
Brenda Lizbeth, de 29 años y su cómplice Daniel, de 38, fueron capturados tras una investigación de inteligencia de la Policía de Guadalupe.
Ambos fueron interceptados en el cruce de las calles Roberto Espinoza y Los Ángeles en la colonia Ciudad CROC.
Los inculpados presuntamente participaron en el asesinato de un hombre en calles de esa misma colonia la noche del pasado lunes.
De acuerdo a las pesquisas la víctima fue sorprendida afuera de una casa en la calle Los Ángeles.
El hombre fue ultimado de varios disparos de arma de fuego y los presuntos responsables se dieron a la fuga.
Tras varias horas de investigaciones, la policía de Guadalupe logró ubicarlos y al detenerlos se estableció que son los mismos que el pasado 9 de Mayo asesinaron a otro hombre en la colonia Santa Cruz.
Se dio a conocer que a los inculpados se les encontró en su poder dosis de cristal y marihuana.
La pistola calibre 9 milímetros que presuntamente usaron en los ataques, una báscula, una cámara de video grabación y tres celulares.
Los presuntos asesinos fueron internados en las celdas y puestos a disposición del Ministerio Público.