Capturan a pareja ligada a homicidio en Escobedo

El operativo se realizó en la colonia Privadas de Camino Real, donde los agentes ubicaron a los sospechosos sobre calles del sector

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil en Escobedo, al ser considerada como generadora de violencia y presuntamente estar relacionada con un homicidio.

El operativo se realizó en la colonia Privadas de Camino Real, donde los agentes ubicaron a los sospechosos sobre calles del sector.

Al notar la presencia de la autoridad, intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 26 años, y Mara “N”, de 20. Durante la revisión se les aseguraron diversas dosis de droga con características de marihuana, cristal y cocaína, además de dinero en efectivo.

El hombre era buscado por su presunta participación en un hecho homicida, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.