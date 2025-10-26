Capturan a pareja generadora de violencia en Valle de las Salinas

Una pareja señalada como presunta generadora de violencia fue detenida por elementos de Fuerza Civil y de la Policía Municipal de Salinas Victoria.

La captura ocurrió el viernes en la colonia Los Pilares, luego de labores de inteligencia que los vinculaban con al menos dos crímenes cometidos en los municipios de Escobedo y El Carmen.

Durante un recorrido por las calles Coníferas y Robles, los oficiales detectaron a un hombre y una mujer que circulaban a bordo de una motocicleta sin placas y en actitud sospechosa.

Al interceptarlos, confirmaron que coincidían con las características de las personas que estaban buscando, identificados como Ángel “N”, de 26 años, y Rubí “N”, de 25.

En su poder se aseguraron 95 bolsas de hierba seca con las características de la marihuana, 50 con una sustancia sólida similar al cristal y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con Fuerza Civil, ambos son investigados por su presunta participación en hechos violentos ocurridos el 21 de octubre y el 10 de septiembre de este año, así como en un evento registrado el 12 de diciembre de 2024.

La pareja y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.