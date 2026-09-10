Capturan a pareja considerada objetivo prioritario

La pareja es señalada como presunta integrante de un grupo delictivo y relacionada con actividades como generados de violencia

Una pareja considerada como objetivo prioritario y señalada como presunta integrante de un grupo delictivo fue detenida por elementos de Fuerza Civil, con apoyo de la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de Escobedo.

El operativo se realizó sobre la carretera Monterrey-Monclova, en su cruce con Antiguo Camino a Salinas, luego de que agentes de la División de Investigación e Inteligencia obtuvieran información sobre las actividades y los lugares que frecuentaban los sospechosos.

Durante el despliegue, los policías ubicaron una camioneta Chrysler RAM 700, cuyas características coincidían con las del vehículo utilizado presuntamente por los investigados.

Los agentes le marcaron el alto al conductor mediante comandos verbales y solicitaron a los ocupantes descender de la unidad. Tras identificarlos, fueron detenidos Víctor “N”, de 37 años, y Griselda “N”, de 33.

Durante una revisión, las autoridades localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con narcóticos, dinero en efectivo y teléfonos celulares, por lo que ambos quedaron bajo arresto.

De acuerdo con las investigaciones, Víctor “N” contaba además con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, relacionada con hechos ocurridos durante 2025 en el municipio de Linares.

La pareja también era considerada por las autoridades como objetivo prioritario, al ser señalada como presunta integrante de un grupo delictivo y relacionada con actividades como generadores de violencia.

Finalmente, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.